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14-летний подросток скончался на фуд-корте в ТЦ «Мега» в Уфе

22 июня 04:39
Фото: Антон Засимов / 1MI
О происшествии, случившемся вечером 21 июня в торговом центре «Мега», сообщает ИА Башинформ

На фуд-корте торгового центра «Мега» в Уфе минувшим вечером скончался 14-летний воспитанник детдома. Об этом сообщает ИА Башинформ.

Как сообщает издание, подросток почувствовал недомогание — его самочувствие резко ухудшилось. Прибывшие на место происшествия медики предприняли попытку реанимации, но мальчик уже скончался.

По словам собеседника издания, причиной гибели подростка могло стать отравление газом. При себе у мальчика был обнаружен баллончик для заправки зажигалок.

В самом ТЦ «Мега» от комментариев по ситуации отказались.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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