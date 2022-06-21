Жители 16 домов в Уфе остались без воды в результате аварии

В результате аварии, произошедшей сегодняшним днём на колодце, расположенном близ улиц Российской и Шота Руставели жители домов трёх близлежащих улиц остались без воды. Об этом сообщает «Уфаводоканал».
Сообщается, что в связи с проведением ремонтных работ специалисты организации отключат трубопровод диаметром 500 мм. Последствия аварии, в свою очередь, затронули жилые здания по следующим адресам:
— улица Шота Руставели, 18, 20, 22/2, 18а;
— улица Российская, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3 и 11/2;
улица Даута Юлтыя 4, 4/1, 8 и 6.
Напомним, ранее Mkset публиковал список уфимскмих домов, которых в грядущем месяце ожидает плановое отключение горячего водоснабжения. Подробнее с графиком отключения воды можно ознакомиться здесь.