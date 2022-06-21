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Жители 16 домов в Уфе остались без воды в результате аварии

21 июня 15:26
Фото: 1MI
Последствия аварии затронули затронули жилые дома на трёх улицах башкирской столицы, сообщает «Уфаводоканал»

В результате аварии, произошедшей сегодняшним днём на колодце, расположенном близ улиц Российской и Шота Руставели жители домов трёх близлежащих улиц остались без воды. Об этом сообщает «Уфаводоканал».

Сообщается, что в связи с проведением ремонтных работ специалисты организации отключат трубопровод диаметром 500 мм. Последствия аварии, в свою очередь, затронули жилые здания по следующим адресам:

улица Шота Руставели, 18, 20, 22/2, 18а;

— улица Российская, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3 и 11/2;

улица Даута Юлтыя 4, 4/1, 8 и 6.

Напомним, ранее Mkset публиковал список уфимскмих домов, которых в грядущем месяце ожидает плановое отключение горячего водоснабжения. Подробнее с графиком отключения воды можно ознакомиться здесь.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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