Житель Башкирии насмерть забил мать шестерых детей

В отношении жителя Белорецка возбуждено уголовное дело по статье ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По данным пресс-службы следственного комитета РБ, ссора между обвиняемым и убитой женщиной произошла на почве ревности. Отмечается, что мужчина и женщина находились в состоянии алкогольного опьянения.