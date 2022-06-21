mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Башкирии насмерть забил мать шестерых детей

21 июня 08:55
Фото: 1MI
Трагедия произошла в Белорецке 17 июня, 36-летний местный житель насмерть забил 32-летнюю сожительницу, сообщает пресс-служба СК Башкирии.

В отношении жителя Белорецка возбуждено уголовное дело по статье ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По данным пресс-службы следственного комитета РБ, ссора между обвиняемым и убитой женщиной произошла на почве ревности. Отмечается, что мужчина и женщина находились в состоянии алкогольного опьянения.

Так, 36-летний житель Белорецка нанес многодетной матери несколько ударов ногами по различным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте. В преступлении обвиняемый сознался.

Известно, что у женщины осталось шесть детей: трое мальчиков и девочек. Старшему ребенку только 13 лет.

Материалы по теме
«Радуйтесь, что живы»: как домашнее насилие в Башкирии обходится в пять тысяч рублей
#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48