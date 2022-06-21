В ДУМ Башкирии ответили на обвинения в нежелании достраивать мечеть «Ар-Рахим» в Уфе

В республиканском ДУМ сожалеют, что в неприятный инцидент оказались втянуты их братья — Духовное управление мусульман в Москве — и выразили надежду, что последнему удастся выйти из этой ситуации без репутационных потерь. «Мы всегда готовы продолжить диалог и открыты для всех неравнодушных, но без посредничества господина Ишеева, чья репутация и действия вредят богоугодному делу», — говорится в комментарии ДУМ РБ.