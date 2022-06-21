В Башкирии под суд пойдут участники преступного сообщества по отмыванию денег

По данным прокуратуры Башкирии, преступное сообщество было организовано в 2016 году местным жителем с целью нелегального обналичивания «денежных средств в интересах коммерческих учреждений и предприятий». В деятельность были привлечены еще 11 жителей, каждый из которых выполнял свою роль.