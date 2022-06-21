В Башкирии под суд пойдут участники преступного сообщества по отмыванию денег

Местные жители обвиняются в незаконной банковской деятельности и отмыванию преступных доходов, а также в вымогательстве и организации преступного сообщества.
По данным прокуратуры Башкирии, преступное сообщество было организовано в 2016 году местным жителем с целью нелегального обналичивания «денежных средств в интересах коммерческих учреждений и предприятий». В деятельность были привлечены еще 11 жителей, каждый из которых выполнял свою роль.
- Преступным сообществом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных, подконтрольных юридических и физических лиц. Подложные договоры оформлялись за неоказанные в действительности услуги либо за непоставленный товар, — сообщает прокуратура Башкирии.
Так, в период с 2016 года по ноября 2018 сообщники заработали более 21 миллиона рублей. На часть прибыли организатор приобрел земельный участок в селе Зубово за 9 миллионов рублей.
Вину обвиняемые признали частично, к слову, одному из фигурантов уж был вынесен обвинительный приговор, еще двое были объявлены в розыск. Уголовное дело будет рассматривать Кировский райсуд Уфы.