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В Башкирии под суд пойдут участники преступного сообщества по отмыванию денег

21 июня 05:45
Фото: 1MI
Обвинительное заключение утверждено по уголовному делу в отношении девяти жителей Башкирии, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Местные жители обвиняются в незаконной банковской деятельности и отмыванию преступных доходов, а также в вымогательстве и организации преступного сообщества.

По данным прокуратуры Башкирии, преступное сообщество было организовано в 2016 году местным жителем с целью нелегального обналичивания «денежных средств в интересах коммерческих учреждений и предприятий». В деятельность были привлечены еще 11 жителей, каждый из которых выполнял свою роль.

- Преступным сообществом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных, подконтрольных юридических и физических лиц. Подложные договоры оформлялись за неоказанные в действительности услуги либо за непоставленный товар, — сообщает прокуратура Башкирии.

Так, в период с 2016 года по ноября 2018 сообщники заработали более 21 миллиона рублей. На часть прибыли организатор приобрел земельный участок в селе Зубово за 9 миллионов рублей.

Вину обвиняемые признали частично, к слову, одному из фигурантов уж был вынесен обвинительный приговор, еще двое были объявлены в розыск. Уголовное дело будет рассматривать Кировский райсуд Уфы.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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