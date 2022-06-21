Собственник Кожевенного завода Евдокимова в Башкирии предстанет перед судом по иску от Башкультнаследия. Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной для иска стали строительно-ремонтные работы, которые собственник проводил без разрешительной документации.
Так, было зафиксировано, что кирпичная кладка была разрушена, также отсутствует крыша здания, утрачена и большая часть архитектурно-декоративного убранства цокольного этажа.
Известно, что иск был подан в Стерлитамакский горсуд. Башкультнаследие намерено обязать собственника в течении 12 месяцев отреставрировать объект культурного наследия 1896 года постройки.