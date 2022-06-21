Сказали лишь «Бог в помощь!»: в Башкирии на Сабантуе лошадь сбила 87-летнего ветерана

По мнению женщины, на Сабантуе не были соблюдены правила безопасности, в частности, по ее словам, скачки проводились на мокрой от дождя траве, а в качестве ограждения были лишь «ленточки, развевающиеся на ветру», а скакуны были «неуправляемыми жеребцами», подчеркивает Светлана. Так, все это, по ее мнению, привело к тому, что лошади налетели на толпу людей и сбили с ног 87-летнего ветерана труда.