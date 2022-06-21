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Погода в Соль-Илецке в июле 2022 года: когда жителям Башкирии ехать на соленые озера

21 июня 06:56
Фото: Валерия Панаева / Mkset.ru
Публикуем прогноз погоды в курортном городе для жителей Башкирии, которые планируют отдохнуть на соленых озерах.

По данным портала Gismeteo, погода в Соль-Илецке в июле этого года будет неоднозначной - судя по прогнозу портала на месяц, половина дней в июле могут оказаться дождливыми. Не совсем курортная погода окажется в первые десять дней июля - несмотря на жаркие дни, в которые температура будет доходить до +29°C, ожидаются дожди, местами с грозами.

С 11 июля, по информации портала, в Соль-Илецке ожидается преимущественно солнечная погода с температурой воздуха +22°C...+32°C.

В то же время, по данным сервиса Яндекс.Погода, в июле в Соль-Илецке обещают жаркую и солнечную погоду с двумя дождливыми днями в месяце.

В целом же прогноз погоды в Соль-Илецке в июле остается неоднозначным, вероятно точный прогноз погоды на курорте, скорее всего, появится в начале месяца.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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