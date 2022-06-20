В Башкирии стартовала операция ГИБДД «Должник»

Отмечается, что неуплата административного штрафа в течение 60 дней с момента его получения предусматривает ряд санкций против водителя. В их числе, штраф в двукратном размере, административный арест сроком до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.