В Башкирии ограничат ввоз жертвенных животных во время празднования Курбан-байрам

На территории других субъектов и стран регистрируются очаги опасных заболеваний у скота, сообщил он. Так, бруцеллез и ящур обнаружен на территории Оренбургской области и в Казахстане.
Основная угроза проникновения опасных заболеваний в Башкирию связана с бесконтрольной продажей и перемещением животных через порталы бесплатных объявлений, сообщил Азат Зиганшин.
«Данные факты вынудили нас принимать активные меры по профилактике возникновения ящура на территории республики. В предверии празднования мусульиманского праздника Курбан-байрам, который пройдет 9-11 тюля, особенно возрастает риск незаконного ввоза жертвенных животных, особенно мелкого рогатого скота из неблагополучных субъектов и стран», — сказал он.
Ввозить разрешат только животных, прошедших карантин. А их убой будет проводиться на специальных площадках под контролем ветеринарных специалистов.