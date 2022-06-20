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В Башкирии ограничат ввоз жертвенных животных во время празднования Курбан-байрам

20 июня 09:30
Фото: 1mediainvest.ru
В республику пропустят только скот, прошедший карантин, сообщил начальник управления ветеринарии Азат Зиганшин на совещании в правительстве в понедельник, 20 июня.

На территории других субъектов и стран регистрируются очаги опасных заболеваний у скота, сообщил он. Так, бруцеллез и ящур обнаружен на территории Оренбургской области и в Казахстане.

Основная угроза проникновения опасных заболеваний в Башкирию связана с бесконтрольной продажей и перемещением животных через порталы бесплатных объявлений, сообщил Азат Зиганшин.

«Данные факты вынудили нас принимать активные меры по профилактике возникновения ящура на территории республики. В предверии празднования мусульиманского праздника Курбан-байрам, который пройдет 9-11 тюля, особенно возрастает риск незаконного ввоза жертвенных животных, особенно мелкого рогатого скота из неблагополучных субъектов и стран», — сказал он.

Ввозить разрешат только животных, прошедших карантин. А их убой будет проводиться на специальных площадках под контролем ветеринарных специалистов.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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