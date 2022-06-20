В Башкирии ограничат ввоз жертвенных животных во время празднования Курбан-байрам

«Данные факты вынудили нас принимать активные меры по профилактике возникновения ящура на территории республики. В предверии празднования мусульиманского праздника Курбан-байрам, который пройдет 9-11 тюля, особенно возрастает риск незаконного ввоза жертвенных животных, особенно мелкого рогатого скота из неблагополучных субъектов и стран», — сказал он.