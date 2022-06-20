Уланов: Экологичное сельское хозяйство — следствие партнерства бизнеса и государства

УК «Траст — Птицеводческие активы» представляет собой структуру, которая объединяет ряд сельскохозяйственных предприятий во многих регионах РФ. Компания входит в топ-10 российских агропредприятий по таким показателям, как площадь обрабатываемых земель и объемы производимой животноводческой продукции.
«Нам, как банку непрофильных активов, достались предприятия, которые должны были по всем признакам приостановить свою деятельность, но сейчас эти активы эффективно работают», — пояснил Уланов на сессии «Устойчивое сельское хозяйство: приоритет государства и бизнеса».
Он напомнил о том, что ряд таких предприятий не соответствовал требованиям, предъявляемым законом, с точки зрения экологичности и энергоэффективности. Но на протяжении трех лет на всех предприятиях начали возводить очистные сооружения. Так, в минувшем году фабрика «Турбаслинские бройлеры» в Башкортостане смогла обзавестись новыми локальными очистными сооружениями, которые способны перерабатывать ежесуточно 2400 кубометров воды. Там уже начали возводить биологические очистные сооружения. За счет субсидий правительства республики компенсируется до 90 процентов капитальных затрат. Как добавил Уланов, реализация подобных проектов идет в Челябинской области и в регионах Центрального федерального округа.
«В тех регионах, где партнерство с государством есть, программы успешно реализуются даже за тот короткий жизненный цикл, в период которого эти активы находятся в нашем управлении», — отмечает он.
В качестве еще одной ключевой проблемы аграрной отрасли Уланов обозначил доступность технологий.
«Мы поменяли логистику поставок, их географию, у нас работают программы импортозамещения. Сейчас работаем над развитием деятельности наших активов в 2023–2024 гг.», — отметил он.
По информации Уланова, в настоящее время выполнение главных технологических операций зависит от импорта не более чем на 30 процентов. Но если речь идет об энергосберегающих и экологичных технологиях, там доля иностранной продукции достигает половины. Это касается в основном компонентов, необходимых для работы крупного технологического оборудования.
Руководитель управления по связи с государственными органами ОХК «Уралхим» Константин Иванов также подчеркнул важную роль, которую играют современные технологии в сельхозпроизводстве.