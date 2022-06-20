Уланов: Экологичное сельское хозяйство — следствие партнерства бизнеса и государства

Он напомнил о том, что ряд таких предприятий не соответствовал требованиям, предъявляемым законом, с точки зрения экологичности и энергоэффективности. Но на протяжении трех лет на всех предприятиях начали возводить очистные сооружения. Так, в минувшем году фабрика «Турбаслинские бройлеры» в Башкортостане смогла обзавестись новыми локальными очистными сооружениями, которые способны перерабатывать ежесуточно 2400 кубометров воды. Там уже начали возводить биологические очистные сооружения. За счет субсидий правительства республики компенсируется до 90 процентов капитальных затрат. Как добавил Уланов, реализация подобных проектов идет в Челябинской области и в регионах Центрального федерального округа.