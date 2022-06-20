Родители школьников Уфы, обучающихся в здании музея, выступили против второй смены

По словам родителей, пока на территории гимназии сдается помещение под частных детский сад, учеников младшего звена руководство школы хочет перевести во вторую смену. Так, в одном из городских чатов родители сообщили, что собрание, на котором будет обсуждаться данная тема, уже назначено.