Население Башкирии увеличилось на полпроцента за 11 лет

Соотношение полов в Башкирии в какой-то степени оздоравливается, сообщил руководитель Башстата. Так, доля мужчин теперь составляет 47,2%, а на женщин приходится 52,8%. В ближайшее время Росстат опубликует окончательные цифры по стране, регионам и муниципалитетам. В сентябре станут известны данные половозрастном составе, образовании, национальности и владении языками. В октябре обнародуют данные о миграционных процессах. А в декабре — о жилищных условиях, характеристиках рабочей силы, уровне занятости по районам и городам.