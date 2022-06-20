Хабиров показал необычный стиль одежды в Петербурге

— Спасибо, Санкт-Петербург! За лучший экономический форум! За дружелюбие и невероятное гостеприимство! А мы улетаем домой, наполненные новыми идеями и планами. И с новыми друзьями. Город восхищает красотой и ухоженностью, — Радий Хабиров.