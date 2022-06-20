mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Хабиров показал необычный стиль одежды в Петербурге

20 июня 05:00
Фото: Vk.com / Радий Хабиров
В Минувшие выходные глава Башкирии прогуливался по Санкт-Петербургу в новом образе с символикой грядущего 450-летия Уфы.

Петербуржский международный экономический форум завершился, однако с северной столицей глава Башкирии попрощался не сразу. Так, в своих социальных сетях Радий Хабиров опубликовал фотографию и подписал ее следующими совами:

— Спасибо, Санкт-Петербург! За лучший экономический форум! За дружелюбие и невероятное гостеприимство! А мы улетаем домой, наполненные новыми идеями и планами. И с новыми друзьями. Город восхищает красотой и ухоженностью, — Радий Хабиров.

На фотографии глава региона позирует на фоне питерской достопримечательности в необычном образе — в сером прогулочном пиджаке, в кепке на манер «Острых козырьков» и с зонтом-тростью. Большая часть пользователей соцсетей образ главы Башкирии оценила.

Так некоторые отметили «клевый прикид» к лицу Хабирову, однако нашлись и отрицательные отзывы. В частности, женщина отметила, что кепка главу Башкирии старит и посоветовала снять головной убор.

Напомним, что ПМЭФ-2022 проходил с 15 по 18 июня.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48