Трутнев: Приморье поможет ДНР восстановить разрушенные объекты инфраструктуры

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине. Президент отметил, что основной целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны. В планы России не входит оккупация территории Украины. В ответ со стороны Запада и США против России были введены глобальные санкции и началась масштабная поставка вооружений Киеву.