В Торгово-промышленной палате рассказали о повестке ШОС

Событие состоится осенью текущего года в Узбекистане. Участники сделали акцент на возможностях укрепления торгово-экономических связей государств - участников саммита.
В Шанхайской организации сотрудничества назвали объем товарооборота между странами Центральной Азии по итогам 2021 года. Цифра приблизилась к 14 миллиардам долларов, что на 70% больше, чем пять лет назад.
Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин перечислил главные темы обсуждения в рамках деловой повестки ШОС. Это промышленная кооперация, вопросы финансирования, взаиморасчета в национальных валютах и логистики.
В рамках Петербургского международного экономического форума специалисты затронули вопросы создания контейнерного парка, международных переходов и транспортных компаний, которые станут это обеспечивать, сухопутных компаний. Эксперты обсудили имеющиеся преимущества и ресурсы и то, как ими рационально пользоваться, пояснил Катырин.
По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты России Елены Дыбовой, сегодня Кабинет министров оказывает поддержку бизнесу. Опыт организации сотрудничества с предпринимателями показал, что подобных мер недостаточно. Бизнесу нужно больше информации, особенно об открывшихся нишах, о том, кто ушел, чего не хватает, и тому подобном. Отечественным коммерсантам необходимы технологические партнеры и дешевые долгосрочные кредиты.
Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко раскрыл подробности международной повестки Торгово-промышленной палаты РФ на Петербургском международном экономическом форуме. 17 июня началось с мероприятия, посвященного Шанхайской организации сотрудничества. Авторитетные эксперты дали прогнозы на будущее. На российско-китайском диалоге ключевой вопрос для обсуждения - будет ли КНР трейдером РФ в ближайшем будущем или нет? Падалко сказал, что вероятность этого крайне высока. Стратегическое партнерство двух государств продолжит развиваться, и форум этому способствует. ТПП отвечает за форум БРИКС. И его участники озвучат интересные инициативы. Нельзя забывать и про западную аудиторию. Взаимодействие с ней продолжатся. Предстоит отыскать пути выхода из создавшегося положения для зарубежных партнеров. Их никто не бросит. Партнеры получат помощь, и будут обеспечены всем необходимым.