В Торгово-промышленной палате рассказали о повестке ШОС

Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко раскрыл подробности международной повестки Торгово-промышленной палаты РФ на Петербургском международном экономическом форуме. 17 июня началось с мероприятия, посвященного Шанхайской организации сотрудничества. Авторитетные эксперты дали прогнозы на будущее. На российско-китайском диалоге ключевой вопрос для обсуждения - будет ли КНР трейдером РФ в ближайшем будущем или нет? Падалко сказал, что вероятность этого крайне высока. Стратегическое партнерство двух государств продолжит развиваться, и форум этому способствует. ТПП отвечает за форум БРИКС. И его участники озвучат интересные инициативы. Нельзя забывать и про западную аудиторию. Взаимодействие с ней продолжатся. Предстоит отыскать пути выхода из создавшегося положения для зарубежных партнеров. Их никто не бросит. Партнеры получат помощь, и будут обеспечены всем необходимым.