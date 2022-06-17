В Башкирии четыре дня будут перехватывать вещание на телевидении и на радио

В Башкирии с 20 по 24 июня пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Известно, что техническая проверка будет включать в себя перехват вещания телеканала «БСТ», кабельного телевидения ПАО «Башинформсвязь», а также радиостанций «Спутник ФМ», «Юлдаш» и «Ашкадар».
Как уточняет Госкомитет Башкирии по ЧС, включение сирен и громкоговорящих устройств в указанный период не предусмотрено.
Ранее мы сообщали, как отличить учебную тревогу от реальной. Так, по данным МЧС РБ, в случае настоящей угрозы сигнал «Внимание всем!» будет длится до 5 минут, после чего незамедлительно необходимо включить телевизор или радиоприемник.