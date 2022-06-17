В Башкирии четыре дня будут перехватывать вещание на телевидении и на радио

Ранее мы сообщали, как отличить учебную тревогу от реальной. Так, по данным МЧС РБ, в случае настоящей угрозы сигнал «Внимание всем!» будет длится до 5 минут, после чего незамедлительно необходимо включить телевизор или радиоприемник.