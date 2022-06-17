mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии четыре дня будут перехватывать вещание на телевидении и на радио

17 июня 10:33
Фото: 1MI
Проверка оповещения гражданской обороны пройдет с 20 по 24 июня, сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС.

В Башкирии с 20 по 24 июня пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Известно, что техническая проверка будет включать в себя перехват вещания телеканала «БСТ», кабельного телевидения ПАО «Башинформсвязь», а также радиостанций «Спутник ФМ», «Юлдаш» и «Ашкадар».

Как уточняет Госкомитет Башкирии по ЧС, включение сирен и громкоговорящих устройств в указанный период не предусмотрено.

Ранее мы сообщали, как отличить учебную тревогу от реальной. Так, по данным МЧС РБ, в случае настоящей угрозы сигнал «Внимание всем!» будет длится до 5 минут, после чего незамедлительно необходимо включить телевизор или радиоприемник.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48