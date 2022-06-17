Участники ПМЭФ-2022 решили построить Центр боевых искусств во Владивостоке

Директор по развитию и связям с общественностью градостроительного института «Мирпроект» Диана Синдревич заявила, в свою очередь, о том, что одним из ключевых для компании является Дальневосточный регион. Одно из региональных представительств расположено во Владивостоке. Градостроительный институт хорошо знаком с территорией, в процессе проектирования объекта будут использованы все имеющиеся наработки, резюмировала Синдревич.