Цены на сезонные овощи снизились в Башкирии за неделю

Также ранее Mkset прошелся по столичным супермаркетам с целью выяснить, как изменились цены за минувшие несколько месяцев. Наиболее существенное подорожание отмечается на непродовольственные товары, в числе которых косметика и бытовая химия, в то время, как борщевой набор подешевел.