Рэпер-иноагент из Уфы Моргенштерн закрыл свой московский ресторан Kaif Provenance

— Вы сами прекрасно видели, что в последнее время происходит с рестораном, продолжается давление. Мы вот сейчас по каким-то непонятным мне причинам проиграли очередной суд. Господа, Kaif Provenance закрывается. Все. Мы работаем последнюю неделю, — сообщил Моргенштерн*.