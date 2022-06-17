Путин похвалил Башкирию за топовое место в рейтинге инвестиционной привлекательности

Так, глава государства отметил, что к тройке лидеров присоединилась Московская область, которая за год поднялась с восьмого места. Топовые позиции также занимают Тульская, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области, Санкт-Петербург и Башкортостан.