Путин похвалил Башкирию за топовое место в рейтинге инвестиционной привлекательности

Сегодня, 17 июня, президент России Владимир Путин во время совей речи на ПМЭФ — 2022 поздравил регионы с успешной работой в области инвестиционного климата.
— На площадке Петербургского форума традиционно отмечаю те регионы, которые добились значимого прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата, которое ведет Агентство стратегических инициатив, Владимир Путин.
Так, глава государства отметил, что к тройке лидеров присоединилась Московская область, которая за год поднялась с восьмого места. Топовые позиции также занимают Тульская, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области, Санкт-Петербург и Башкортостан.
Напомним, что Башкирия в рейтинге Агентства стратегических развитий заняла пятое место.