Очередное ДТП со скорой помощью с включенными спецсигналами произошло в Уфе

Напомним, не так давно ДТП с участием скорой помощи произошло в уфимском Сипайлово. Там иномарка врезалась в карету скорой помощи перевозившую ребенка. В данном происшествии пострадали и медики-скоропомощники и другие участники ДТП. Стоит отметить, что случаи дорожных происшествий со скорой стали происходить с тревожной регулярностью.