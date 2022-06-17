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Очередное ДТП со скорой помощью с включенными спецсигналами произошло в Уфе

17 июня 06:32
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Уфе
Столкновение отечественной легковушки с автомобилем скорой помощи произошло на улице Калинина в Черниковке, сообщили в пресс-службе ГИБДД 17 июня.

В Уфе вновь зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием скорой помощи. Произошло оно сегодня, 17 июня утром на перекрестке улиц Калинина и Александра Невского в уфимской Черниковке.

По данным ведомства допустил столкновение водитель отечественного легкового автомобиля «Лада Ларгус», он ехал по улице Калинина и столкнулся с «Фордом» скоропомощников, которые ехали по улице Александра Невского с включенными спецсигналами. К счастью серьезно в данном происшествии никто не пострадал, а водитель Лагруса отделался лишь ушибами.

Напомним, не так давно ДТП с участием скорой помощи произошло в уфимском Сипайлово. Там иномарка врезалась в карету скорой помощи перевозившую ребенка. В данном происшествии пострадали и медики-скоропомощники и другие участники ДТП. Стоит отметить, что случаи дорожных происшествий со скорой стали происходить с тревожной регулярностью.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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