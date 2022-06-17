«Норникель» создаст экологичное производство в Мурманской области

В дальнейших планах — усиление роли, которую играет Кольский дивизион как рафинировочный центр всего «Норникеля». С этим связана реализация инвестиционного проекта «Большая медь». Речь о строительстве до 2025 года в Мончегорске нового медерафинировочного производства, где будет использоваться современная технология «обжиг — выщелачивание — электроэкстракция», позволяющая в максимальной степени снизить воздействие на окружающую среду. Объем извлекаемой серы в кислоту будет не менее 99,5 процента, а на производстве создадут бессточную замкнутую систему водооборота.