«Норникель» создаст экологичное производство в Мурманской области

Под документом стоят подписи губернатора региона Андрея Чибиса и старшего вице-президента — руководителя блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергея Дубовицкого. Об этом пишет newizv.ru.
Кольскому дивизиону «Норникеля» по результатам минувшего года первому удалось достичь целей, которые предусматривает масштабная экологическая инициатива компании — «Серная программа», связанная с сокращением выбросов диоксида серы.
В дальнейших планах — усиление роли, которую играет Кольский дивизион как рафинировочный центр всего «Норникеля». С этим связана реализация инвестиционного проекта «Большая медь». Речь о строительстве до 2025 года в Мончегорске нового медерафинировочного производства, где будет использоваться современная технология «обжиг — выщелачивание — электроэкстракция», позволяющая в максимальной степени снизить воздействие на окружающую среду. Объем извлекаемой серы в кислоту будет не менее 99,5 процента, а на производстве создадут бессточную замкнутую систему водооборота.
Также появится новое отделение разделения файнштейна, за счет чего перераспределятся рафинировочные мощности и увеличатся объемы производства цветных металлов.
По словам Сергея Дубовицкого, в Мончегорске должно появиться современное высокоэффективное экологичное медное производство. Разрабатывая этот большой и сложный инвестиционный проект, в «Норникеле» находят полное взаимопонимание с правительством Мурманской области и губернатором региона.
Сегодня на ПМЭФ «Норникель» и правительство Мурманской области анонсировали еще один зеленый проект в регионе. Речь о крупном энергетическом проекте в Мончегорске, когда вместо устаревшей мазутной котельной, которая исторически обеспечивала отоплением не только весь город, но и промплощадку, здесь появится современная электрическая.
По словам вице-президента «Норникеля» по энергетике Евгения Федорова, в компании считают снижение воздействия на окружающую среду важным шагом в сторону появления зеленых металлов. Помимо этого, «Норникель» делает гораздо более эффективными производственные процессы за счет уменьшения расходов на энергоресурсы и оптимизации затрат, связанных с логистикой топлива.
По словам Андрея Чибиса, охрана окружающей среды является одной из главных задач, которые определяет Стратегия развития Арктической зоны до 2035 года. При этом развитие инфраструктуры должно не только учитывать современные требования, но и сохранять уникальность арктических территорий.
Он считает важным, что подписанное соглашение позволит сохранить арктическую природу в будущем. Чибис назвал освобождение его региона от мазутной зависимости стратегическим направлением в областной концепции, предусматривающей развитие энергетики.