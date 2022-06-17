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Башкортостан утвердит четкие границы с Татарстаном

17 июня 10:40
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Об утверждении границы с соседней республикой сообщили сегодня в пресс-службе Курултая республики

В Курултае республики планируется рассмотрение проекта закона о «Об утверждении Соглашения об установлении местоположения границы между субъектами Российской Федерации — Республикой Башкортостан и Республикой Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

Сообщается, что границы уточняются в соответствии с распоряжением правительства России. Протяженность границы между республиками Башкортостан и Татарстан составляет 498,8 километра, и большей частью она проходит через лесные массивы и водные источники. При этом, по словам председателя Курултая Константина Толкачева, никаких разногласий между регионами по данному вопросу не возникло — соглашение было подписано обеими сторонами.

В свою свою очередь, в республиканском Росреестре отмечают, что четкое описание границ с включением информации в Единый государственный реестр недвижимости упрощает ведение хозяйственной деятельности и положительно сказывается на инвестиционной привлекательности регионов.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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