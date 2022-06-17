Башкортостан утвердит четкие границы с Татарстаном

Сообщается, что границы уточняются в соответствии с распоряжением правительства России. Протяженность границы между республиками Башкортостан и Татарстан составляет 498,8 километра, и большей частью она проходит через лесные массивы и водные источники. При этом, по словам председателя Курултая Константина Толкачева, никаких разногласий между регионами по данному вопросу не возникло — соглашение было подписано обеими сторонами.