Завод прокомментировал ЧП с четырьмя пострадавшими при пожаре в Башкирии

- Несчастный случай произошел при проведении работ по чистке форсунки одной из печи. Сейчас выясняется, что могло послужить причиной гибели сотрудника и травмированию троих человек. Семье погибшего будет оказана материальная помощь и любая поддержка администрации Стерлитамакского нефтехимического завода. Пострадавшие сотрудники находятся в больнице, получают квалифицированное лечение, - сообщил Mkset гендиректор АО "СНХЗ" Олег Шурупов.