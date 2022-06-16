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Завод прокомментировал ЧП с четырьмя пострадавшими при пожаре в Башкирии

16 июня 06:07
Фото: snhz.ru
Выброс пламени произошел утром 14 июня. В результате пострадали четверо рабочих, один из них скончался. Возбуждено уголовное дело по факту ЧП.

Стерлитамакский нефтехимический завод прокомментировал ЧП с возгоранием на территории предприятия, в результате которого один работник погиб и трое пострадали.

- Несчастный случай произошел при проведении работ по чистке форсунки одной из печи. Сейчас выясняется, что могло послужить причиной гибели сотрудника и травмированию троих человек. Семье погибшего будет оказана материальная помощь и любая поддержка администрации Стерлитамакского нефтехимического завода. Пострадавшие сотрудники находятся в больнице, получают квалифицированное лечение, - сообщил Mkset гендиректор АО "СНХЗ" Олег Шурупов.

По словам руководства предприятия, ситуация в кратчайшие сроки была взята под контроль, на предприятии усилены меры пожарной безопасности и контроль над техникой безопасности производства работ. Проводится межведомственная проверка причин происшествия.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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