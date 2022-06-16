mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии за неделю подешевели некоторые социально значимые продукты

16 июня 10:14
Фото: 1MI
В цене упали капуста, огурцы, помидоры и картофель. Однако подорожали хлеб, творог, детское пиатание, морковь, рыба и колбаса, сообщает Башстат.

В Башкирии за неделю упали в цене некоторые социально значимые продукты. Так, согласно данным Башстата, подешевела капуста и если в конце мая она стоила 67 рублей, то в июне средняя стоимость составляет около 53 рублей.

В связи с тем, что наступает сезон свежих овощей дешевеют огурцы — килограмм обойдется в 64,5 рубля, помидоры — 122 рубля, картофель — 61 рубль.

Кроме того, подешевели, но менее чем на 1%, молоко, свинина и курятина, сосиски, макаронные изделия и конфеты, бананы, сыры.

Тем временем, хлеб подорожал на 0,2%, килограмм творога подорожал на 2,2% и средняя цена составляет 375 рублей, консервы для детского питания — на 2,9%. Килограмм моркови жителям Башкирии обойдется в 65,4 рубля — цена выросла на 1,9%, а стоимость рыбы и вареной колбасы — на 0,6%

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48