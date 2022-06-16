mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии состоится прощание с погибшим на Украине 42-летним Саматом Ишкильдиным

16 июня 03:57
Фото: vk.com // Зианчуринский район Республики Башкортостан
Рядовой Самат Ишкильдин погиб в ходе спецоперации на Украине, а именно на территории села Александровка Херсонской области, сообщает администрация Зианчуринского района Башкирии в своих социальных сетях.

Стало известно о смерти 42-летнего рядового Самата Ишкильдина. Как уточняет администрация Зианчуринского района на своей официальной странице в соцсетях, мужчина является уроженцев Оренбургской области, однако в деревнях Идяш и Идельбаково проживают его родные сестры.

Ранее, Самат Ишкильдин участвовал в боевых действиях в Абхазии с сентября 1998 по июль 1999 года, а также в Северо-Кавказском регионе в период с март по май 2000 года. На Украине рядовой отправился 2 апреля в качестве добровольца.

Прощание с мужчиной состоится сегодня, 16 июня, в 12:30 часов в селе Идельбаково на площади перед парком «Молодежный».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48