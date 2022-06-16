В Башкирии состоится прощание с погибшим на Украине 42-летним Саматом Ишкильдиным

Ранее, Самат Ишкильдин участвовал в боевых действиях в Абхазии с сентября 1998 по июль 1999 года, а также в Северо-Кавказском регионе в период с март по май 2000 года. На Украине рядовой отправился 2 апреля в качестве добровольца.