Уфимца оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ

В Уфе по решению Кировского районного суда 49-летний Ильдар Султангиров был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Уфа against».
Сообщается, что в мае этого года Султангиров провел в Уфе два одиночных пикета с плакатом в руках — в районе Гостиного двора и у стелы, посвященной правам человека.
Напомним, ранее в Уфе отменили решение суда, в соответствии с которым журналистка Дарья Кучеренко должна была выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ. В апреле этого года девушка выходила на пикет.