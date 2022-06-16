mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уфимца оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ

16 июня 10:04
Фото: 1MI
Несколькими неделями ранее 49-летний уфимец выходил на пикеты, сообщает telegram-канал «Уфа against»

В Уфе по решению Кировского районного суда 49-летний Ильдар Султангиров был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Уфа against».

Сообщается, что в мае этого года Султангиров провел в Уфе два одиночных пикета с плакатом в руках — в районе Гостиного двора и у стелы, посвященной правам человека.

Напомним, ранее в Уфе отменили решение суда, в соответствии с которым журналистка Дарья Кучеренко должна была выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ. В апреле этого года девушка выходила на пикет.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48