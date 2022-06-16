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«Норникель» консультируется с общественностью по проекту в Мурманской области

16 июня 10:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Мурманской области корпорация «Норильский никель» провела переговоры с коренным населением. Стороны обсудили перспективы разработки Колмозерского месторождения лития.

К диалогу присоединилось население сел Ловозеро и Краснощелье, чиновники, сотрудники государственной корпорации «Росатом» и специалисты в сфере прав коренных народов. Об этом информирует newizv.ru.

По словам главы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова, аукцион на месторождение проведут не ранее третьего-четвертого квартала текущего года. Минимальный разовый платеж составит порядка 590 миллионов рублей.

«Росатом» и «Норильский никель» собираются вместе разрабатывать Колмозерское месторождение с последующей глубокой переработкой литиевого сырья. Об этом корпорации сообщили еще в апреле.

«Норильский никель» расширяет линейку металлов за счет лития. Так он планирует укрепиться в качестве главного поставщика для аккумуляторной отрасли, заявил глава корпорации Владимир Потанин.

«Норильский никель» в начале недели обсудил в Общественной палате Мурманской области мероприятия в области охраны окружающей среды, соцполитики и корпоративного управления (ESG). В заседании участвовали члены экологических, правозащитных и надзорных организаций. Такие встречи будут проходить с июня по сентябрь в Норильске, Чите и Москве.

Сотрудники «Норильского никеля» рассказали, как бизнес и производства воздействуют на природу. Также была поднята тема внедрения ESG-инициатив в регионах присутствия корпорации. В прошлом «Норникель» провел 11 ESG-аудитов. Их результаты свидетельствуют об активном снижении вредных выбросов на предприятиях корпорации.

В начале недели финское подразделение «Норникеля» — Nornickel Harjavalta — представило на публичном мероприятии собственный проект расширения производства никеля. Он даст региону дополнительные рабочие места.

Ради наращивания производства придется направить заявление на получение очередного экологического разрешения. Данное мероприятие, которое провели в Харьявалте, являлось частью процесса оценки воздействия такого расширения на природу.

В ходе встречи менеджер «Норникеля» заверил, что увеличение объемов сырья и продукции не повлияет на движение в центре Харьявалты. Кроме того, проект не скажется отрицательно на состоянии региональных водоемов. Выбросы и уровень шума в направлении населенного пункта не увеличатся.

Таким образом, «Норильский никель» подтвердил приверженность заблаговременному обсуждению своих проектов с учетом мнения всех заинтересованных сторон, придерживаясь целей устойчивого развития ООН.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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