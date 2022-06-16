ИРИ выделит 1 млрд рублей на компьютерные игры в 2022 году

Ранее сообщалось, что российская компания Cyberia Limited (ООО "Сайбериа Лимитед") получила от ИРИ более 260 миллионов рублей на создание компьютерной игры "Смута" о периоде Смутного времени в России, победив в конкурсе на создание Национального контента в цифровой среде. Как уточнили в ИРИ, сумма выделяется на создание концепции игры, а также самого проекта. В рамках сессии Гореславский отметил, что игра будет готова примерно через 1,5 года.