mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ИРИ выделит 1 млрд рублей на компьютерные игры в 2022 году

16 июня 07:30
Фото: pxhere.com
Институт развития интернета (ИРИ) планирует вложить не менее 1 миллиарда рублей в создание компьютерных игр в России. Об этом в среду в ходе ПМЭФ сообщил глава организации Алексей Гореславский.

По его словам, ИРИ будет инвестировать часть разработки с пониманием того, что компьютерные игры должны быть востребованы на восточных рынках, передает tass.ru.

Гореславский отметил, что в России много людей, умеющих создавать качественные компьютерные игры. Он считает, что “незашоренный” взгляд и отсутствие надзора крупных компаний, наоборот, поможет этому делу.

"Поэтому мы всячески готовы со своей стороны инвестировать, продвигаться совместно как с крупными компаниями, так и с малыми студиями. И последних мы видим сейчас десятки", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российская компания Cyberia Limited (ООО "Сайбериа Лимитед") получила от ИРИ более 260 миллионов рублей на создание компьютерной игры "Смута" о периоде Смутного времени в России, победив в конкурсе на создание Национального контента в цифровой среде. Как уточнили в ИРИ, сумма выделяется на создание концепции игры, а также самого проекта. В рамках сессии Гореславский отметил, что игра будет готова примерно через 1,5 года.

"Мы исходим из того, что "Смута" будет только через полтора года где-то завершена", - сказал он.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48