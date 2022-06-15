В минздраве Башкирии не исключили нехватку препаратов для анализов из-за санкций

Как сообщается в материале РБК Уфа часть, причем не самая маленькая, реагентов для проведения разного рода лабораторных исследований поставлялась в Россию и соответственно в Башкирию из «недружественных» стран. Причем проблемы уже были зафиксированы, так приводятся данные минздрава о том что перебои с импортными реагентами для анализов уже наблюдались в конце первого квартала текущего года, сейчас же ситуация стабилизировалась и поставки идут в штатном режиме, однако лаборатории которые занимаются клинической диагностикой, могут в будущем столкнуться и с нехваткой тех или иных реагентов.