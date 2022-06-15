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В минздраве Башкирии не исключили нехватку препаратов для анализов из-за санкций

15 июня 11:46
Фото: 1MI
О перебоях в поставках реагентов и о рисках нехватки препаратов для лабораторных исследования минздрав рассказал изданию РБК Уфа 15 июня.

Как сообщается в материале РБК Уфа часть, причем не самая маленькая, реагентов для проведения разного рода лабораторных исследований поставлялась в Россию и соответственно в Башкирию из «недружественных» стран. Причем проблемы уже были зафиксированы, так приводятся данные минздрава о том что перебои с импортными реагентами для анализов уже наблюдались в конце первого квартала текущего года, сейчас же ситуация стабилизировалась и поставки идут в штатном режиме, однако лаборатории которые занимаются клинической диагностикой, могут в будущем столкнуться и с нехваткой тех или иных реагентов.

Сообщается, что доля импортных препаратов для проведения анализов в Башкирии составляет 75-80%, около 65% импорта поставляют как раз таки из недружественных стран. Однако все не так страшно как может показаться на первый взгляд — в минздраве изданию сообщили, что в государственных лабораториях оборудование можно настроить на использование других типов реагентов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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