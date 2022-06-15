В Башкирии ищут защитника информационной инфраструктуры от атак за 6 миллионов рублей

Напомним, что после начала спецоперации на Украине в России и в Башкирии участились случаи разного рода информационных атак как на государственные сайты и ресурсы (буквально накануне были недоступны сайты судов в том числе и в Башкирии), так и на СМИ, как частные так и государственные. Не так давно, 6 июня, был атакован и сайт Курултая Башкирии.