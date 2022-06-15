Стала известна цена входа на соленые озера в Соль-Илецке для туристов из Башкирии

Входной билет можно будет купить за 300 рублей. Дети до семи лет смогут пройти к озерам бесплатно. Отдыхающие могут бесплатно пользоваться шезлонгами, установленными на пляже. В этом году их количество увеличат до пяти тысяч, а число зонтов - до трех тысяч.