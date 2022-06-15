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Стала известна цена входа на соленые озера в Соль-Илецке для туристов из Башкирии

15 июня 12:45
Фото: ООО "Соленые озера"
Стоимость тарифа сообщили Mkset в администрации курорта.

Входной билет можно будет купить за 300 рублей. Дети до семи лет смогут пройти к озерам бесплатно. Отдыхающие могут бесплатно пользоваться шезлонгами, установленными на пляже. В этом году их количество увеличат до пяти тысяч, а число зонтов - до трех тысяч.

Напомним, в мае стало известно, что открытие курорта откладывается из-за карстовых процессов, активизировавшихся в породах под озерами. На территории озер специалисты провели масштабные работы по ликвидации провалов, укрепили берега, сделали гидроизоляцию.

В администрации курорта отметили, что в этом году на территории станет больше душевых с теплой водой. Здесь увеличат число спортивных и детских площадок, а к концу сезона на озерах приступят к масштабной реконструкции.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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