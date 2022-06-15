Инвестсовет при Минеевой обсудил привлечение бизнеса к процессам техразвития

По сообщению издания vostokmedia.com, местом проведения заседания стал Таврический дворец. В мероприятии принимали участие члены инвестиционного совета и предприниматели, которые традиционно участвуют в Петербургском международном экономическом форуме, а также представители органов исполнительной власти Москвы и Санкт-Петербурга: министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов; депутат Заксобрания Петербурга Дмитрий Панов; бизнес-омбудсмен СПб Александр Абросимов; председатель Российско-Арабского делового совета Татьяна Гвилава; замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Эмиль Петросян; президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.