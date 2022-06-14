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Во время спецоперации на Украине погиб житель Бурзянского района Сынбулат Билалов

14 июня 04:45
Фото: vk.com
С военнослужащим простились накануне, сообщил глава муниципалитета Газиз Манапов.

О постигшей район «тяжелой потере» он рассказал на своей странице в «Вконтакте». Газиз Манапов выразил соболезнования близким бойца от имени всех жителей муниципалитета. Он сообщил, что преклоняется перед родителями погибшего военнослужащего, а также выразил восхищение перед мужеством своих земляков, участвующих в спецоперации на Украине.

Сынбулату Билалову исполнился 21 год.

Ранее сообщалось о гибели на Украине уроженца Альшеевского района Дениса Субханкулова, ему было 29 лет. Боец попал под обстрел кассетными боеприпасами в поселке Дружба.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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