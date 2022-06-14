В Стерлитамаке возбудили уголовное дело из-за выброса пламени на нефтяном заводе

Как сообщает пресс-служба СК по РБ, инцидент произошел сегодня, 14 июня, в 11 утра при проведении работ по очистке печи. Так, произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате чего пострадало четыре человека. Известно, что мужчина 1963 года рождения скончался на месте, трое пострадавших были доставлены в городскую клиническую больницу Стерлитамака с ожогами различной степени, по данным пресс-службы СК по РБ, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.