Три человека получили ожоги при выбросе пламени на нефтяном заводе в Стерлитамаке

На место происшествия пожарные прибыли по повышенному рангу пожара, однако по прибытии открытого горения уже не обнаружили, хотя на место и прибыли 30 человек личного состава и 9 единиц техники. Оказалось, что человеческие жертвы вызвал выброс пламени из печи для подогрева воды — от него и погиб мужчина 1963 года рождения, а еще двое оказались в городской клинической больнице Стерлитамака. Степень повреждений которые они получили не уточняется. Причины же и обстоятельства происшествия на производстве предстоит выяснить дознавателям МЧС и следственно-оперативной группе.