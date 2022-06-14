Соседская собака прокусила голову пятилетнему ребенку в Башкирии

В Башкирии произошла очередная трагедия с участием собак. На этот раз в Благоварском районе республики источником опасности стала не безнадзорная собака, а домашнее привитое животное. В понедельник 13 июня днем 5-летний ребенок получил предположительно от соседского пса серьезные травмы, которые даже потребовали проведения ребенку операции.
В пресс-службе минздрава Башкирии Mkset рассказали о нынешнем состоянии пострадавшей – ребенок в стабильном состоянии, но все еще находится в больнице.
Mkset также обратился в пресс-службу следственного комитета по Башкирии, однако получить оперативный комментарий ведомства по ситуации пока что не удалось.