Соседская собака прокусила голову пятилетнему ребенку в Башкирии

В Башкирии произошла очередная трагедия с участием собак. На этот раз в Благоварском районе республики источником опасности стала не безнадзорная собака, а домашнее привитое животное. В понедельник 13 июня днем 5-летний ребенок получил предположительно от соседского пса серьезные травмы, которые даже потребовали проведения ребенку операции.