«Не нужны толпы туристов»: экскурсоводы о том, действительно ли в Уфе нечего делать

«Набережная как бы есть, но она не работает. Она по-прежнему оторвана от остальных объектов. С нее никуда не выйдешь, на нее надо идти специально — далеко вниз. Не каждый выдержит этот долгий путь. Шла речь о каких-то подъемниках, но до сих пор этого нет. Впрочем, даже если туда прийти, то что там делать?», — констатирует она.