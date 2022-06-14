Минеева: Московская власть анонсировала меры поддержки кинопрокатчиков

Официальные представители Ассоциации владельцев кинотеатров Нижегородской области сообщили о том, что за период с апреля по май включительно прокат сократился на 70 процентов. Около 10 процентов «отыграли» отечественные картины, однако для «удержания на плаву» этого крайне мало, подчеркнул региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий. Кинопрокатчики в Сарове работают в настоящее время только в выходные и праздничные дни. В Богородске прекратил функционировать один негосударственный кинотеатр, а в больших кинотеатрах Нижнего Новгорода посетителей принимают сейчас не все залы, сообщил Солодкий.