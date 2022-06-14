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Хабиров потребовал объяснений от глав районов, где продавали алкоголь на сабантуях

14 июня 07:52
Фото: сайт главы РБ
Запрет руководителя Башкирии нарушили в двух муниципалитетах.

Радий Хабиров попросил главу своей администрации Максима Забелина лично позвонить нарушителям и потребовать у них объяснений.

«Пусть они вам устно объяснят, почему нарушается мое требование, чтобы алкогольной продукции на сабантуях не было. Коллеги, я просто позорить вас не хочу. Не хочу перед вашими жителями и правительством республики вытаскивать вас не белый свет и спрашивать», — сказал он.

Хабиров подчеркнул, что ранее ему предоставили фотоотчет, подтверждающий продажу алкоголя на сабантуях в этих муниципалитетах.

Запрет на алкоголь во время проведения сабантуев в Башкирии ввели в 2019 году по предложению главы республики. Он назвал «отвратительным зрелищем» пьяную молодежь. Несмотря на ограничения, спиртные напитки на сабантуях в 2019 году все же продавали семь организаций в шести районах.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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