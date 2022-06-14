Хабиров потребовал объяснений от глав районов, где продавали алкоголь на сабантуях

«Пусть они вам устно объяснят, почему нарушается мое требование, чтобы алкогольной продукции на сабантуях не было. Коллеги, я просто позорить вас не хочу. Не хочу перед вашими жителями и правительством республики вытаскивать вас не белый свет и спрашивать», — сказал он.