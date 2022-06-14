Фастфуд из Башкирии, обещавший кыстыбый для Путина, накормит гостей форума Петербурга

На базе ресторана будет работать и фаст-фуд из Башкирии AYBAT HALLYAR, который не так давно попал в поле зрения президента Путина, который даже заявил, что обязательно попробует вариации на тему кыстыбый. После того как на башкирский фаст-фуд на основе кыстыбый обратил внимание Владимир Путин его попробовал Радий Хабиров и достаточно высоко оценил его.