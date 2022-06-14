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Фастфуд из Башкирии, обещавший кыстыбый для Путина, накормит гостей форума Петербурга

14 июня 07:40
Фото: vk.com/aibathallyar
О концепции стенда Башкирии на Питерском международном экономическом форуме на оперативке в правительстве рассказала министр внешнеэкономических связей региона Маргарита Болычева 14 июня.

На оперативке в правительстве Башкирии министр внешнеэкономического развития региона Маргарита Болычева рассказала о том, что Башкирия приготовила для Петербургского международного экономического форума. В нынешнем году стенд Башкирии будет третьим по величине, превзойдут его лишь стенды Москвы и Санкт-Петербурга.

На стенде Башкирии будет представлен ЦУР и цифровая юрта и стилизованный под вертолет К-32, который производится в регионе, а также большая экспозиция БСК. Но будет и вкусное нововведение от Башкирии. Впервые на базе форума будет работать ресторан «Башкортостан», где можно будет и насладиться башкирской кухней и провести переговоры.

На базе ресторана будет работать и фаст-фуд из Башкирии AYBAT HALLYAR, который не так давно попал в поле зрения президента Путина, который даже заявил, что обязательно попробует вариации на тему кыстыбый. После того как на башкирский фаст-фуд на основе кыстыбый обратил внимание Владимир Путин его попробовал Радий Хабиров и достаточно высоко оценил его.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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