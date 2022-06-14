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Это не компанейщина: Хабиров заявил, что «дожмет» коррупцию в Иглинском районе

14 июня 08:55
Фото: скриншот
В нарушениях Радий Хабиров подозревает бывшее руководство муниципалитетом.

Глава региона попросил подчиненных пристально следить за ситуацией в районе, «вскрывать нарушения» и восстанавливать интересы муниципалитета.

«Я хочу сказать, что это не компанейщина. Я, если занялся этим вопросом, буду его дожимать. На территории муниципалитета — любого — и на территории республики существует только одна власть. Никто не имеет право подменять власть и тем более пытаться вмешиваться в дела муниципалитетов. И [те, кто это делает, ] понесут за это ответственность», — заявил он.

Радий Хабиров сообщил, что уже видел «ряд процессуальных решений» в связи с этим, однако работа эта системная и должна быть завершена. «Другим будет урок», — подчеркнул он.

В январе глава Башкирии поручил правительству проверить законность предоставления земель экс-главе Иглинского района Ришату Исхакову. По данным Хабирова, в аренде у самого экс-руководителя, его семьи и аффилированной компании оказались 2,5 тыс. га, еще более тысячи — в частной собственности.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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