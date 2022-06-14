Это не компанейщина: Хабиров заявил, что «дожмет» коррупцию в Иглинском районе

«Я хочу сказать, что это не компанейщина. Я, если занялся этим вопросом, буду его дожимать. На территории муниципалитета — любого — и на территории республики существует только одна власть. Никто не имеет право подменять власть и тем более пытаться вмешиваться в дела муниципалитетов. И [те, кто это делает, ] понесут за это ответственность», — заявил он.