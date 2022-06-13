Жительница Башкирии поддержала незнакомца на сабантуе пламенной речью

На видео местная жительница эмоционально поддерживает парня, называя его «солнышком» и «своим сыном».
— Солнышко, давай! Я тебя люблю, давай! Мой сыночек, давай! Чуть-чуть осталось. Маленечко-маленечко! , — громко выкрикивает женщина.
После того, как к ней подошла съемочная группа с журналистами и спрашивает, кем ей приходится молодой человек, та признается что она его «вообще не знает».
Ранее в сети появилось видео, на котором житель Башкирии спрашивает у медведя дорогу до Уфы, — дикий зверь повстречался водителю прямо на трассе.