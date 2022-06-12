Рестораны «Макдоналдс» в Башкирии планируют открыть в июне

Ранее стало известно об уходе американского бренда из России. Свою торговую сеть компания продала российскому бизнесмену Александру Говору, который и ранее владел франшизами ресторана. При этом продолжать работу он сможет лишь под новым брендом. Некоторый позиции, четко ассоциирующиеся с «Макдоналдсом», также должны были исчезнуть из меню.