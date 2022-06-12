На благоустройство и освещение двух парков в Башкирии выделят до 84 млн рублей

Администрация Белорецка планирует заплатить до 51,5 млн рублей за благоустройство парка культуры и отдыха «Шагни за горизонт», а также прилегающей к нему территории. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершить их необходимо до 1 сентября.