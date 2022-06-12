На благоустройство и освещение двух парков в Башкирии выделят до 84 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы ищет подрядчика для обустройства сетей наружного освещения прогулочной зоны «Уфимское ожерелье». Работы необходимо завершить до 31 октября. Закупка финансируется из муниципального бюджета.
Администрация Белорецка планирует заплатить до 51,5 млн рублей за благоустройство парка культуры и отдыха «Шагни за горизонт», а также прилегающей к нему территории. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершить их необходимо до 1 сентября.
Подрядчик должен будет провести подготовительные и демонтажные работы, построить инженерные сети, уложить покрытия, обустроить систему освещения, установить малые архитектурные формы и озеленить территорию. Контракт профинансируют из средств муниципалитета, направленных из республиканского бюджета.
Ранее мэр города Ратмир Мавлиев заявлял, что «Уфимское ожерелье» станет аналогом «Тропы здоровья» в Нефтекамске. Протяженный маршрут будет начинаться в парке Победы у Дежневской лестницы. Проект будет включать в себя несколько существующих отрезков пешеходных троп, объединяя их. Создание «Уфимского ожерелья» будет способствовать развитию паркового пространства, появлению дополнительных территорий для активного отдыха.