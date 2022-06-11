В ходе спецоперации на Украине погиб Рамзаль Нафиков из Бижбулякского района Башкирии

Гибель уроженца села Елбулактамак Рамзаля Нафикова глава местной администрации района Артур Зарипов назвал тяжелой утратой для района. Также на своей странице в соцсети Зарипов опубликовал добрые слова о погибшем военнослужащем и выразил глубокие соболезнования близким Рамзаля Нафикова.4
Мы до последнего момента не верили в сообщение о его гибели. Но к сожалению информация подтвердилась.Артур Зарипов
Также в Бижбулякском районе не так давно простились с ефрейтором-контрактником Фадисом Аллаяровым из деревни Тулубаево. В ходе проведения на Украине спецоперации Аллаяров погиб 13 апреля 2022 года. После того как глава района публиковал в своих соцсетях известия о гибели земляков-военнослужащих ему даже пришлось закрыть комментарии к публикациям, по причине того, что его «страницу буквально атаковали украинские боты со своими комментариями».