Участок дороги Иглино - Красный Восход полностью закрыли для автомобилей до 14 июня

Жителям Иглинского района предстоят неудобства продолжительностью в три дня. В пресс-службе минтранса Башкирии сообщили о том, что из-за переувлажнения, так звучит официальный термин, который дорожники используют говоря о последствиях обильных дождей, последствия которых сейчас пожинают по республике и в соседних регионах.