mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Участок дороги Иглино - Красный Восход полностью закрыли для автомобилей до 14 июня

11 июня 08:26
Фото: 1MI
Причина – переувлажнение почвы, то есть обильные дожди, пояснили в пресс-службе Минтранса Башкирии 11 июня.

Причина – переувлажнение почвы, то есть обильные дожди, пояснили в пресс-службе Минтранса Башкирии 11 июня.

Жителям Иглинского района предстоят неудобства продолжительностью в три дня. В пресс-службе минтранса Башкирии сообщили о том, что из-за переувлажнения, так звучит официальный термин, который дорожники используют говоря о последствиях обильных дождей, последствия которых сейчас пожинают по республике и в соседних регионах.

Фото: пресс-служба минтранса Башкирии

Так участок дороги между населенными пунктами Тавтиманово и Кудеевский на дороге Иглино-Красный Восход будет закрыта до 12 часов 14 июня. Минтрансом предоставлена схема альтернативного пути для водителей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48