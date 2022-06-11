Счастье работать дома: вахтовику из Башкирии не оплатили работы в ковид-госпитале

«Я сам удивился, что мне не дали расписаться в журнале по производственной безопасности, допустили к работам на крыше. Но там кто только ни ходил… Все договоренности были устными. В первый раз не оформил документы — никогда так не делал. Но знакомый сказал, что так же работал в Челябинске, и там с ними рассчитались. Думал, что раз строится большой инфекционный центр, то все серьезно. И вот, похоже, „кинули“», — говорит Рифат.