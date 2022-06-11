mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Откройте!»: Новый оборудованный ФАП открытый в феврале стоит запертым в Башкирии

11 июня 12:27
Фото: 1MI
Жители деревни за медпомощью обращаются в старый медпункт, когда новый красивый ФАП стоит закрытым, заявила Лейсан Алимбаева на странице у Радия Хабирова 10 июня.

Весьма странную историю из Зианчуринского района сделала достоянием общественности жительница деревни Баишево в Зианчуринском районе Башкирии Лейсан Алимбаева. По её словам в данной деревне в феврале нынешнего года открыли фельдшерско-акушерский пункт. «Красивый» и «полностью оборудованный».

Однако после открытия по словам Лейсан Алимбаевой ФАП «открыли и закрыли».

Сейчас стоит это красивое и полностью оборудованное здание взаперти. А народ ходит в старый и потрёпанный медпункт. Это очень смешно. С какой целью тогда оно было построено? Если люди не могут пользоваться? Откройте!Лейсан Алимбаева

На гневное требование женщины отреагировал официальный представитель минздрава Башкирии Тагир Гизатуллин, он сообщил что данный вопрос будут проработан вместе с Исянгуловской центральной районной больницей и пообещал до 15 июня предоставить заявительнице ответ.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48