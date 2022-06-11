«Откройте!»: Новый оборудованный ФАП открытый в феврале стоит запертым в Башкирии

Сейчас стоит это красивое и полностью оборудованное здание взаперти. А народ ходит в старый и потрёпанный медпункт. Это очень смешно. С какой целью тогда оно было построено? Если люди не могут пользоваться? Откройте!Лейсан Алимбаева